EZVIZ C6N: la camera per interni di alta qualità, oggi in super sconto

L’ottima camera per interni EZVIZ C6N, disponibile su Amazon, offre una soluzione di sorveglianza di alta qualità per la tua casa o il tuo ufficio. E con uno sconto del 25%, è il momento ideale per acquistarla al prezzo speciale di soli 29,90 euro.

EZVIZ C6N: con questo prezzo sta andando a ruba

Una delle caratteristiche principali della EZVIZ C6N è il tracciamento intelligente del movimento. Quando rileva un movimento, la telecamera acquisisce automaticamente l’azione e inizia a seguirne i passi. Questa funzione è particolarmente utile per monitorare le attività all’interno della tua casa quando sei fuori, garantendo che non ti sfugga nulla di importante. Riceverai anche notifiche in tempo reale e registrazioni video per tenerti sempre aggiornato.

Un’altra caratteristica che distingue questa telecamera da interno è l’ottima visione notturna. Dotata di potenti luci a infrarossi, la EZVIZ C6N può illuminare fino a 10 metri di distanza, garantendo una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera passa automaticamente alla modalità notte quando rileva un cambiamento nella luce ambientale, assicurando che tu possa monitorare la tua casa a tutte le ore del giorno e della notte.

La funzione audio bidirezionale in tempo reale è un’altra grande aggiunta a questa telecamera. Quando sei lontano da casa e desideri comunicare con i tuoi cari o con i tuoi animali domestici, puoi utilizzare il sistema audio bidirezionale integrato. Basta premere un pulsante sull’app EZVIZ e potrai parlare attraverso la telecamera. Questa funzione è perfetta per rassicurare i tuoi animali domestici o per comunicare con i membri della tua famiglia quando non sei fisicamente presente.

Inoltre, la EZVIZ C6N è compatibile con i sistemi smart home. Puoi controllare la telecamera utilizzando comandi vocali tramite Alexa e Echo Show. Inoltre, è possibile collegarla ad altri sistemi smart home come Google Home o IFTTT per mantenere tutto sincronizzato e controllare facilmente la telecamera da remoto.

In conclusione, se stai cercando una telecamera di sorveglianza per interni con funzionalità avanzate, la EZVIZ C6N è un’ottima scelta. Con il suo tracciamento intelligente del movimento, visione notturna potente, audio bidirezionale e compatibilità con i sistemi smart home, questa telecamera offre tutto ciò di cui hai bisogno per mantenere la tua casa sicura e monitorata. Approfitta subito dell’offerta del 25% di sconto su Amazon e assicurati questa telecamera di alta qualità a un prezzo speciale di soli 29,90 euro. Non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

