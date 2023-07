EZVIZ BC1C: videosorveglianza premium per esterni, in MEGA sconto

L’ottima videocamera per la sorveglianza di esterni EZVIZ BC1C è un dispositivo all’avanguardia che offre funzionalità avanzate per proteggere la tua casa o la tua attività commerciale. E se sei interessato all’acquisto, hai fortuna: oggi puoi approfittare di uno sconto eccezionale del 29% su Amazon grazie alle promozioni dedicate ai Prime Day. Approfitta subito di questa incredibile occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 97,99 euro.

EZVIZ BC1C: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Uno dei punti di forza di questa videocamera EZVIZ BC1C è la sua incredibile durata della batteria. Dotata di una batteria ricaricabile da 7.800 mAh, la BC1C può durare fino a 210 giorni con una carica completa della batteria. Questo ti assicura prestazioni stabili giorno e notte senza dover preoccuparti di ricaricare frequentemente il dispositivo. Inoltre, se desideri un’opzione di alimentazione continua, puoi collegare la videocamera al pannello solare EZVIZ per un’alimentazione diretta e senza interruzioni.

La risoluzione di immagine è un altro punto di forza di questa videocamera EZVIZ BC1C. Con una risoluzione Full HD 1080p, la BC1C cattura immagini nitide e dettagliate sia di giorno che di notte. Grazie ai due faretti integrati, può persino offrire una visione notturna a colori, consentendoti di vedere i dettagli cruciali che altrimenti andrebbero persi. Non dovrai più accontentarti di immagini scure e sfocate durante le ore notturne.

La telecamera EZVIZ BC1C è dotata di tecnologia di rilevamento delle persone che le consente di identificare in modo intelligente le figure umane. Questo significa che riceverai avvisi solo quando un individuo si avvicina, evitando falsi allarmi causati da animali o altri oggetti in movimento. Inoltre, hai la possibilità di impostare intervalli di tempo specifici per il rilevamento, adattando le impostazioni alle tue esigenze personali.

La videocamera EZVIZ BC1C è progettata per resistere a qualsiasi condizione atmosferica. Con un grado di impermeabilità IP66, è completamente protetta da pioggia, polvere e agenti atmosferici. Potrai monitorare il tuo spazio esterno senza preoccuparti dei danni causati dal tempo avverso.

La videocamera EZVIZ BC1C offre anche un audio bidirezionale, che ti consente di ascoltare ciò che succede e di parlare con i visitatori tramite la comoda app EZVIZ. Con un semplice tocco, potrai comunicare con chiunque sia di fronte alla videocamera, creando una maggiore sicurezza e tranquillità per te e i tuoi cari.

In conclusione, l’EZVIZ BC1C è una videocamera per la sorveglianza di esterni che offre una durata eccezionale della batteria, una risoluzione di immagine nitida, rilevamento preciso delle persone, resistenza alle condizioni atmosferiche avverse, audio bidirezionale e opzioni di archiviazione convenienti. Approfitta subito dell’offerta del 29% di sconto su Amazon per i Prime Day per assicurarti di avere un dispositivo di sorveglianza di alta qualità a un prezzo ridicolo di soli 97,99 euro. Non perdere altro tempo, questa promozione finisce domani e i pezzi a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.