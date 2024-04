Extender Wi-FI AVM Fritz!Repeater 600 a un prezzo mai visto prima: solo 29€!

Tra gli accessori di cui ormai non si può più a fare a meno, senza dubbio, ci sono i Wi-Fi extender. Non sono altro che dei piccoli dispositivi utili a coprire le zone buie lasciate dal modem principale così da godere di un’ottima connessione in ogni angolo della casa, dell’ufficio o di qualsiasi ambiente. In questo caso vogliamo proporvi uno dei migliori prodotti disponibili sul mercato in offerta su Amazon: l’AVM Fritz!Repeater 600 in edizione internazionale.

Extender Wi-FI AVM Fritz!Repeater 600: caratteristiche tecniche

Sfruttando lo standard Wi-Fi N, il FRITZ!Repeater 600 è una scelta adatta a tutti gli utenti che devono connettere diversi dispositivi alla rete nello stesso momento, anche nei punti in cui il segnale del router non riesce ad arrivare. Si tratta infatti di un ripetitore pensato per offrire non solo una buona copertura, ma anche una stabilità del segnale che permette di godersi film in streaming, di divertirsi con giochi in multiplayer e di lavorare con file multimediali online, in contemporanea, senza subire alcun rallentamento o interruzione.

Questo modello Single Band si appoggia alla banda a 2,4 GHz ed è in grado di raggiungere una velocità fino a 600 Mbit/s, adatta alla grande maggioranza delle esigenze, sia per un uso lavorativo che per l’intrattenimento. Il FRITZ!Repeater 600 è pensato infatti sia per piccoli uffici che per un uso domestico, assicurando una grande flessibilità per tutti gli utenti. Con dimensioni di soli 5 x 5 cm, il FRITZ!Repeater 600 è facilissimo da installare in qualunque punto della casa.

Per l’installazione è possibile affidarsi alla tecnologia WPS, che permette di connettere il ripetitore al router semplicemente premendo un pulsante, oppure seguire un assistente virtuale che guida l’utente passo dopo passo per completare la configurazione iniziale: il tutto è disponibile completamente in lingua italiana. Per far sì che il ripetitore si trovi in una posizione dove il livello del segnale Wi-Fi è ottimale, è anche presente un piccolo indicatore LED, il cui colore cambia a seconda delle potenza del segnale stesso.

La configurazione è altrettanto semplice tramite l’applicazione proprietaria. Oggi grazie ad uno sconto del 40%, Amazon permette di acquistare il ripetitore di AVM a soli 29,99 euro risparmiando parecchio sul prezzo di listino e raggiungendo il suo minimo storico. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.