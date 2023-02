ExpressVPN: sicurezza, velocità e ora anche un PREZZO SCONTATO

Tra le migliori VPN disponibili per gli utenti, oramai da tempo, un ruolo di primo piano lo ricopre ExpressVPN. Si tratta di un servizio VPN affidabile e sicuro che ha già convinto milioni di utenti. Per verificare l’affidabilità del servizio è sufficiente dare una rapida occhiata ai giudizi degli utenti su Trustpilot (4,6 su 5) e sull’Apple AppStore (4,7 su 5). Da tempo oramai, ExpressVPN è sinonimo di garanzia e affidabilità.

Attualmente, però, ExpressVPN è anche sinonimo di convenienza. Con la nuova offerta in corso in questo momento, infatti, è possibile attivare il servizio di VPN con uno sconto del 35%. Scegliendo il piano annuale, infatti, è possibile ridurre la spesa fino a 8,03 euro al mese potendo contare su di un rimborso garantito entro 30 giorni. Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

ExpressVPN: affidabilità, velocità e ora un prezzo scontato

Il servizio garantito da ExpressVPN è completo e affidabile. La VPN, infatti, può contare su di una rete di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, garantendo all’utente la possibilità di poter accedere ad Internet ad alta velocità e senza limitazioni oltre che di aggirare, con semplicità, eventuali limiti geografici imposti dai provider di servizi web come le piattaforme di streaming e altri contenuti di questo tipo.

Da non sottovalutare anche la totale protezione dei dati, ottenuta grazie alla crittografia del traffico dati oltre che a strumenti avanzati di gestione della privacy e ad una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento. Con ExpressVPN è, inoltre, possibile accedere alla VPN da qualsiasi dispositivo grazie alle app disponibili per Windows, Mac, Android, iOS, Linux e altre piattaforme software.

Con l’offerta in corso si potrà attivare ExpressVPN al prezzo scontato del 35%. L’offerta consente di attivare la VPN a 8,03 euro scegliendo di affidarsi al piano annuale, con fatturazione anticipata e possibilità di rimborso garantito entro 30 giorni. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.