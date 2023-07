Exploding Kittens: gli sconti Prime Day che volevamo

Le carte da gioco Exploding Kittens sono diventate un must have in tutte le case grazie alla loro combinazione unica di gattini esplosivi, raggi laser e una roulette russa felina. Ora, grazie ai Prime Day di Amazon, puoi acquistare questo popolare gioco con uno sconto incredibile del 24%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 18,99 euro.

Exploding Kittens: un’occasione da prendere al volo

Exploding Kittens è un gioco di carte che può essere apprezzato sia dai ragazzi che dagli adulti. È il gioco perfetto per qualsiasi occasione: dalle serate in famiglia alle giornate in spiaggia, dalle gite fuori porta alle serate al pub con gli amici. La sua versatilità lo rende una scelta ideale per divertirsi in ogni contesto.

Exploding Kittens ha guadagnato il titolo di Gioco dell’Anno e ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. Ha stabilito nuovi record sia tra i giochi per ragazzi che tra i giochi per adulti, dimostrando la sua capacità di coinvolgere un vasto pubblico di giocatori di tutte le età.

Una delle grandi caratteristiche di Exploding Kittens è la sua semplicità. Bastano soltanto 2 minuti per imparare le regole. Il cuore del gioco consiste nel cercare di evitare di pescare una delle carte Exploding Kittens, che, se pescata, ti fa esplodere e ti esclude dalla partita. Le altre carte del mazzo sono progettate per aiutarti a evitare questa terribile sorte. Se riesci a evitare di esplodere, sei il vincitore. È un gioco semplice che può essere apprezzato dai bambini, dagli amanti dei gatti, dai giocatori che amano fare festa e anche da coloro che vogliono trascorrere momenti divertenti con gli amici intorno a un tavolo.

Non perdere l’opportunità di aggiungere Exploding Kittens alla tua collezione di giochi da tavolo. Grazie allo sconto del 24% disponibile durante i Prime Day di Amazon, questo gioco diventa ancora più attraente al prezzo speciale di soli 18,99 euro. Approfitta dell’offerta e preparati a esplodere di divertimento con Exploding Kittens!

