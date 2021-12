Exploding Kittens è il gioco di carte DEFINITIVO

Se sei alla ricerca di un perfetto regalo di Natale ti presento Exploding Kittens, il gioco di carte per adulti che ti farà divertire a più non posso. Disponibile in promozione su Amazon te lo porti a casa con appena 14,20€ così non solo ti levi un pensiero, ma acquisti qualcosa che di sicuro sarà gradito.

Come si gioca? Te lo spiego tra due secondi ma prima ti dico che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia se possiedi un abbonamento Prime.

Exploding Kittens: il gioco di carte per gli amanti dei gatti

Già il nome è una garanzia, ma a questo gioco di carte come si gioca? Le regole sono semplicissime e in più le partite durano al massimo 15 minuti quindi da avere a portata di mano per una serata tra amici è il massimo.

Ad ogni giocatore vengono date un tot di carte e praticamente è un po' un botta e risposta. Ogni rappresentazione (fatta da immagini di gattini strampalati) ha un effetto diverso che produrrà su chi viene dopo o prima o a caso!

Ti faccio sapere che per rendere le cose più interessanti e per aumentare il mazzo, ci sono anche le apposite espansioni:

Se invece vuoi rendere le cose ancora più bizzarre, ti suggerisco la versione vietata ai minori di 18 anni che puoi sostituire o aggiungere al mazzo principale (dunque non è un'espansione). La trovi in offerta su Amazon a soli 18,90€.

Acquista subito il tuo Exploding Kittens su Amazon a soli 14,20 euro e non ne rimarrai deluso.Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.