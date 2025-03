Evita spam e fughe di dati con questo strumento di Surfshark

L’inserimento della propria e-mail e/o dei propri dati personali nei vari form di registrazione online può alla lunga portare diversi problemi. La prima conseguenza diretta è la ricezione quotidiana di e-mail e telefonate spam, che spesso e volentieri possono rovinare la giornata per via della loro frequenza. Nei casi più gravi, poi, gli utenti devono fare i conti con vere e proprie fughe di dati, con la loro identità online in pericolo (e tutto ciò che ne consegue).

Uno strumento che può venire in aiuto è Alternative ID di Surfshark, tool che genera e-mail e informazioni personali finte da usare sul web. Lo si trova all’interno del piano VPN Surfshark Starter, in questi giorni in offerta a 2,19 euro al mese per due anni, con tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di trenta giorni.

Come funziona Alternative ID

Il servizio Alternative ID rientra nell’universo dei prodotti Surfshark e permette di generare un’identità e un’e-mail interamente nuove da usare online. Con questo strumento gli utenti evitano da un lato di inserire i loro dati personali a quei siti web che magari si usano soltanto una volta, dall’altro che le proprie informazioni finiscano nelle mani dei cybercriminali in occasione di una fuga di dati.

Un ulteriore vantaggio del tool di Surfshark è l’opportunità di ridurre al minimo la ricezione di fastidiose e-mail di marketing, spesso e volentieri legate alla registrazione di un account. E-mail spam che per giunta potrebbero contenere anche link malevoli, e trasformarsi quindi in vere e proprie campagne di phishing con tutte le conseguenze del caso.

Alternative ID rientra nei pacchetti VPN di Surfshark. Il più economico è Surfshark Starter, disponibile al prezzo scontato di 2,19 euro al mese per i primi 24 mesi grazie all’ultima offerta in corso.