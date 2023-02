EVGA Z20: la tastiera da gaming con lo sconto FOLLE del 53%

EVGA Z20 è una tastiera da Gaming RGB Optical Mechanical, perfetta per i giocatori che cercano una tastiera performante con caratteristiche avanzate. Con il suo sconto FOLLE del 53% su Amazon, questo prodotto è un affare imperdibile per chi vuole upgradeare il proprio setup Gaming. Non perdere questa incredibile occasione e acquista subito questa tastiera ad un prezzo ridicolo di soli 72,20 euro. Tieni conto che normalmente il suo prezzo di vendita è di 152,99 euro.

EVGA Z20: tutti i giocatori stavano aspettando un’offerta del genere

La tastiera da Gaming EVGA Z20 RGB è dotata di tasti ottici-meccanici, che offrono un’esperienza di digitazione rapida e precisa. I tasti sono anche personalizzabili con effetti RGB multicolore per un look accattivante.

La tastiera EVGA Z20 è costruita con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Inoltre, dispone di funzionalità avanzate come la possibilità di registrare macro, di modificare la velocità di risposta e di cambiare facilmente i profili.

Un altro aspetto importante della EVGA Z20 RGB Optical Mechanical è la sua ergonomia. Infatti, questa tastiera è dotata di poggiapolsi integrati e di tasti funzione dedicati per una digitazione più confortevole e produttiva. Grazie a lei sarete delle schegge durante le partite più impegnative.

In sintesi, la EVGA Z20 RGB Optical Mechanical è una tastiera da gaming di alta qualità con un prezzo molto conveniente grazie allo sconto pazzesco del 53% su Amazon. Con la sua combinazione di performance, funzionalità avanzate e design accattivante, questa tastiera è un’ottima scelta per i giocatori che vogliono un upgrade del loro setup. Non perdere ulteriore tempo, comprala subito al prezzo di soli 72,20 euro, con questo costo ridicolo, questa tastiera sta andando letteralmente a ruba. Infatti sono rimasti pochissimi pezzi a disposizione presso i magazzini Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.