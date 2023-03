Everything Everywhere All At Once, il film che ha dominato gli Oscar è su Amazon

Everything Everywhere All At Once era il grande favorito della Notte degli Oscar 2023 e non ha deluso le attese. La pellicola, scritta e diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, e incentrata sul multiverso si è portata a casa le statuette più importanti, con ben 7 assegnazioni.

Un film che inevitabilmente adesso scatenerà la curiosità di tutti e puoi subito scoprire di cosa si tratta acquistandolo in home video su Amazon in DVD, Blu-Ray e Blu-Ray 4K. I prezzi partono da 14,90 euro.

Everything Everywhere All At Once, di cosa parla il film che ha dominato gli Oscar

Everything Everywhere All At Once racconta la storia di Evelyn Wang, che gestisce una piccola lavanderia a gettoni e che ha una figlia adolescente con cui non riesce più a capirsi. Oltre a questo, si ritrova con un padre rintronato e un matrimonio alla fine.

Quello che doveva essere un normale controllo fiscale di routine apre in maniera inaspettata la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avventura in un multiverso folle, innovativo e divertente che, come hai visto, ha conquistato critica e pubblico.

Everything Everywhere All At Once ha vinto i premi come Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Attrice, Miglior Attore non protagonista, Miglior attrice non protagonista e miglior montaggio. In più è stato candidato anche come Miglior Attrice non protagonista, Migliori Costumi, Migliore Colonna Sonora e Migliore Canzone.

Non ti rimane che scoprire il perché di questo clamoroso successo: puoi acquistare il film su Amazon in DVD, Blu-Ray e Blu-Ray 4K. I prezzi partono da 14,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.