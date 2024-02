Everybody 1-2 per Switch: MEGA sconto del 26% su Amazon

Se stai cercando un modo per scatenare risate e divertimento con amici e familiari, Everybody 1-2-Switch è qui per portare la gioia nella tua vita. Oggi è il momento perfetto per aggiungerlo alla tua collezione, perché Amazon offre uno sconto incredibile del 26%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 19,98 euro, anziché 26,99 euro.

Everybody 1-2 per Switch: un’occasione da prendere al volo

Con Everybody 1-2-Switch, il divertimento è garantito. Raduna tutti intorno alla tua Nintendo Switch e preparati a immergerti in una serie di minigiochi esilaranti e avvincenti. Che si tratti di far scoppiare palloncini, ballare come degli impazziti o impersonare alieni, ci sono sfide per tutti i gusti.

Ma la cosa migliore di Everybody 1-2-Switch è la sua versatilità. Puoi giocare sia sulla tua TV che sul tavolo, quindi non importa dove ti trovi o quanto spazio hai a disposizione, c’è sempre il modo perfetto per divertirti. E con la compatibilità con il Nintendo Switch e il Nintendo Switch OLED, nessuno sarà lasciato fuori dalla festa.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo gioco è la possibilità di utilizzare il tuo controller Joy-Con o un dispositivo smart per giocare. Basta avere un account Nintendo, un dispositivo compatibile e una connessione Internet, e sei pronto a partire! È un modo innovativo e coinvolgente per sfruttare al massimo le potenzialità della tua console.

Quindi cosa stai aspettando? Prendi Everybody 1-2-Switch oggi stesso e preparati a fare scorta di risate e divertimento senza fine con chiunque tu voglia. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo ridicolo di soli 19,98 euro. Noi ti abbiamo avvisato.

