Tanta attesa, ma ora è il momento: guarda in diretta l'evento Apple del 7 giugno. In occasione dell'apertura della WWDC 2021, la mela morsicata presenterà ufficialmente iOS15, iPadOS 15 e tutte le nuove versioni del suo sistema operativo. Segui in streaming lo specialissimo keynote, ecco dove.

Evento Apple 7 giugno: come seguirlo in diretta

Hai più strade a disposizione, ma il modo più comodo in assoluto per guardare l'evento rimane certamente YouTube. A partire dalle 19 di stasera, clicca sul bottone “play” presente nel box sottostante e goditi uno spettacolo che – di anno in anno – si conferma unico.

I fan della mela morsicata, e non solo, attendono sempre con trepidazione il tradizionale keynote di apertura della WWDC (Worldwide Developer Conference) di Apple per scoprire in anteprime tutte le nuove versioni dei sistemi operativi della compagnia: da iPhone a Mac. Anche quest'anno, le novità saranno tantissime e non resta che gustarle tutte: non dimenticare di sbirciare le pagine di Telefonino.net per leggere la copertura in tempo reale dell'intero evento!

