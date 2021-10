Evento Apple 18 ottobre: come seguirlo in diretta

Sei pronto? Fra pochissime ore si terrà l'atteso evento Apple di fine ottobre, durante il quale saranno svelati i nuovissimi MacBook Pro e con gran probabilità, anche i nuovi AirPods di terza generazione. Ecco come seguire l'evento in diretta streaming e dove trovarlo.

Evento Apple 18 ottobre: come guardarlo in streaming

Essenzialmente, per seguire l'evento in diretta streaming, hai due possibilità. Puoi farlo nel modo più semplice assoluto, ovvero attraverso il canale YouTube ufficiale del colosso di Cupertino. In questo casa, basterà cliccare play, a partire dalle 19, sul box sottostante.

Diversamente, puoi collegarti sul sito ufficiale Apple – sempre allo stesso orario – e guardare l'evento. Semplicissimo. Ricapitolando: appuntamento a partire dalle 19 di oggi, 18 ottobre.

Evento Apple Unleashed: cosa sarà lanciato?

I protagonisti principali dovrebbero essere i nuovi MacBook Pro. Tuttavia, i portatili di punta di Apple dovrebbero essere accompagnati anche dal lancio dei nuovi AirPods di terza generazione, ormai attesissimi.

Per scoprire tutti i dettagli sui possibili prodotti in arrivo, basta dare un'occhiata al nostro al nostro approfondimento sul tema.