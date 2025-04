Europa League e Digitale Terrestre: la partita trasmessa gratis stasera

Continuano i quarti di finali del campionato europeo tanto seguito e amato, vinto la scorsa stagione da una sorprendente e potente Atalanta. Questa sera una partita di UEFA Europa League verrà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre gratuitamente. Stiamo parlando di Manchester United – Lione.

Il match verrà trasmesso in diretta esclusiva a partire dalle 20:30 con un interessante prepartita. Il calcio d’inizio verrà fischiato alle 21:00 in punto. La trasmissione sarà disponibile sul canale TV8 di Sky, disponibile in chiaro gratuitamente alla LCN 8 del telecomando, a livello nazionale.

Manchester United – Lione Giovedì 17 aprile 20:30 Prepartita TV8 21:00 Partita Live TV8



Sky ha fatto ricadere la sua scelta su Manchester United – Lione, la partita di Europa League che stasera verrà trasmessa gratuitamente sul digitale terrestre. “Dopo il 2-2 dell’andata in Francia, giovedì 17 aprile in casa dei Red Devils si deciderà chi tra Manchester United e Lione otterrà la qualificazione per le semifinali della UEFA Europa League“, recita la sinossi ufficiale.

Europa League: Manchester United – Lione in diretta sul digitale terrestre

Sarà quindi Manchester United – Lione la partita trasmessa in diretta gratuita di Europa League sul digitale terrestre. A partire dalle 20:30 sintonizzati su TV8 per il prepartita ricco di informazioni e notizie dell’ultimo minuto direttamente dal campo. Il match inizierà alle 21:00. Ecco le probabili formazioni scelte dai rispettivi allenatori.

Manchester United: Formazione: Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Fernandes, Højlund, Garnacho; Indisponibili: Amad (caviglia), Collyer (gamba), De Ligt (piede), Evans (muscolare), Heaven (non specificato), Martínez (ginocchio), Zirkzee (bicipite femorale); In diffida: Casemiro, De Ligt, Ugarte.

Lione: Formazione: Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Tolisso, Akouokou, Veretout; Cherki, Mikautadze, Almada; Indisponibili: Fofana (ginocchio), Nuamah (ginocchio); In diffida: Lacazette, Maitland-Niles, Niakhaté, Tagliafico, Tolisso.



Non ci resta che augurarti una buona visione. Se vuoi assicurarti un segnale potente e aggiornato, effettua ora una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre.