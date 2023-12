Eureka NERE10s in offerta su Amazon, pulizia totale: il robot lava e aspira in automatico

L’Eureka NERE10s è un robot aspirapolvere e lavapavimenti all’avanguardia che offre una soluzione avanzata per la pulizia domestica. Con un prezzo scontato a 399,99€ rispetto al consigliato di 479,00€, rappresenta un’opportunità conveniente per chi cerca prestazioni eccezionali.

La caratteristica distintiva di questo dispositivo è la stazione di aspirazione automatica da 2L, abbinata a un cesto ecologico per la polvere. Questa configurazione innovativa consente al robot di raccogliere e immagazzinare polvere e sporco per un impressionante periodo di 45 giorni, eliminando la necessità di svuotamento manuale e contribuendo a un ambiente pulito e sostenibile in casa.

La navigazione LiDAR, insieme agli algoritmi SLAM, garantisce una mappatura precisa della casa, consentendo al robot di evitare ostacoli e pianificare percorsi di pulizia efficienti. La potenza di aspirazione di 4000Pa, regolabile su quattro livelli, consente di affrontare detriti, peli di animali e sporco in profondità nei tappeti e sulle superfici dure.

La batteria generosa da 5200mAh offre un’autonomia notevole di 180 minuti, garantendo una pulizia prolungata senza interruzioni. La funzione di sollevamento automatico del mop di 10 mm è un tocco intelligente, evitando graffi e tracce d’acqua su superfici non destinate alla pulizia.

Il robot è dotato di funzioni intelligenti, tra cui la rilevazione automatica dei tappeti, la creazione di zone no-go o muri virtuali, il controllo tramite app e voce, nonché la programmazione della pulizia. L’app Eureka consente il controllo remoto, mentre è possibile gestire il dispositivo direttamente attraverso assistenti vocali come Alexa o Google Assistant.

L’Eureka NERE10s offre un’elevata efficienza e convenienza per un’esperienza di pulizia domestica avanzata e totale: non solo aspira la polvere, ma lava anche i pavimenti. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi risparmiando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.