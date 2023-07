eufy Security SmartTrack Link: pacco da 4 a soli 30€ (funziona con Dov'è di Apple!)

Siete alla ricerca di un tracciatore GPS di piccole dimensioni da usare come portachiavi o da inserire nello zaino per evitare di perdere oggetti importanti? Tutti starete immaginando già l’Apple AirTag, ma oggi vi parleremo di un competitor di alta qualità venduto a un prezzo ridicolo. Stiamo parlando dell’eufy Security SmartTrack Link il cui pacco da 4 pezzi è venduto al prezzo incredibile di soli 30,59 euro invece di 69,99 euro.

eufy Security SmartTrack Link: un prodotto da avere assolutamente

Funziona con Dov’è di Apple: basta usare l’app Dov’è preinstallata e aggiungere SmartTrack Link nella scheda Articoli. Potete quindi localizzarlo in qualsiasi luogo al mondo utilizzando la rete Apple di milioni di dispositivi. Potrete anche usarlo per trovare il telefono perfino in modalità silenziosa, in questo modo eviterete di mettere a soqquadro il vostro appartamento per trovare il dispositivo. Basta un doppio tocco per far squillare il telefono, anche in modalità silenziosa.

Avvisi di smarrimento gratuiti, così eviterete di perdere i vostri effetti personali grazie agli avvisi di smarrimento istantanei disponibili con l’app Dov’è, senza costi aggiuntivi. Infine sarà sempre collegato al vostro oggetto: se qualcosa viene smarrito, sarete sempre connessi tramite il codice QR di Link. Una persona che trova il vostro oggetto può effettuare la scansione e visualizzare solo le informazioni di contatto che condividete.

Cosa state aspettando? Si tratta di un prodotto incredibile e su Amazon potrete acquistarne ben 4 al prezzo di soli 30,59 euro invece di 69,99 euro. Lo sconto del 56% è incredibile e da cogliere al volo.

