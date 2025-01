Etilometro per alcol test: tanti modelli su Amazon a partire da 14,04€

Su Amazon ci sono molti modelli di etilometro portatile, utili per effettuare un alcol test domestico in qualsiasi momento. Un prodotto che può tornare utile per effettuare una stima del livello di alcol nel sangue. A disposizione, ci sono diverse fasce di prezzo fra le quali scegliere, basta scegliere quello che preferisci e completare l’ordine.

Modello base a portachiavi a 14,04€.

Modello base, con display senza retroilluminazione a 16,99€.

Modello ricaricabile senza contatto a 23,99€.

Modello base con 12 bocchini e display a 25,61€.

Modello ad alta precisione con 10 bocchini in dotazione a 28,99€.

Modello professionale con 20 bocchini in dotazione, display a 45,99€.

Modello ad alta precisione a 89,99€.

Ricorda: un etilometro portatile per uso domestico, per quanto il modello possa risultare attendibile, offre risultati dell’alcol test meramente orientativi. La cosa migliore da fare, per la sicurezza di tutti, è quella di evitare di bere alcolici prima di mettersi alla guida.