Etichetta tutto il mondo con questo KIT: perfetto per casa e negozio

So che da piccolo anche tu avevi una voglia matta di provare una di quelle macchinette per etichette. Se ti dicessi che ora è possibile? Magari ti serve per il tuo negozio o forse vuoi rendere dispensa e cassetti ancora più organizzati. Beh, fatti dire che non hai occasione migliore di realizzare i tuoi sogni.

Su Amazon ho scovato questo kit con etichettatrice e 3 rulli pronti all’utilizzo. Con un ribasso del 22% non te lo perdere per nessuna ragione, lo porti a casa con appena 72,99€ e nessun dubbio incluso.

Ricorda di attivare un abbonamento Amazon Prime se già non lo hai, in questo modo le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Kit per etichettare tutto quello che ti viene in mente: ecco di cosa hai bisogno

Questo kit con etichettatrice è eccezionale. Oltre ad essere uno dei più rinomati online, ti mette a disposizione tutto quello di cui hai bisogno per iniziare dal primo secondo. Di qualità e con una stampa che non ti fa strizzare gli occhi, sperimenti in lungo e in largo creando un’etichetta speciale per qualsiasi cosa ti venga in mente.

Ottimo anche se ti serve per un motivo lavorativo, arriva a casa con 3 rotoli quindi ne hai di spazio su cui liberare la tua fantasia. Conta che l’apparecchio vero e proprio si collega mediante il Bluetooth a uno smartphone o un qualsiasi smartphone o tablet per farti ideare la tua stampa come meglio credi. Puoi scegliere simboli, cornici e tutto quello che più ti piace.

Per fare tutto questo hai il software incluso in confezione quindi capisci bene che il prezzo è più che giustificato.

Allora, cosa ne pensi? Se sei interessato non perdere l’offerta in corso ora su Amazon. Apri la pagina e approfitta del ribasso in corso per completare l’acquisto con soli 72,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.