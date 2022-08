Eter: la miglior alternativa al MagSafe Battery Pack è tutta italiana

La tecnologia MagSafe, introdotta per la prima volta sugli iPhone 12 e 12 Pro, ha dato in via ad una lunga serie di accessori e dispostivi compatibili con il sistema magnetico ideato da Apple. Oltre agli accessori ufficiali, spesso molto costosi e limitati, diverse realtà indipendenti hanno proposto alternative più interessanti e a prezzi decisamente più accessibili.

È il caso di Etergon, azienda tutta italiana che da poco ha fatto il suo debutto nel settore tech con Eter, power bank MagSafe ecosostenibile e perfetto sia per iPhone che per dispositivi Android.

Il brand collabora con TreeNation e si preoccupa di piantare un albero per ogni utente che acquista il loro prodotto, una trovata geniale per garantire un minor impatto ambientale.

MagSafe anche su Android

Grazie ai magneti, l’accessorio made in Italy è perfettamente compatibile con la tecnologia MagSafe di iPhone 12, 12 Pro, 13 e 13 Pro. Basta avvicinare il power bank al retro dell’iPhone per far sì che si attacchi magneticamente, garantendo la massima mobilità anche mentre lo smartphone è in carica.

Il sistema di ricarica sviluppato da Apple non differisce particolarmente dalla classica induzione wireless Qi. L’unica differenza sta proprio nei magneti integrati nel retro degli iPhone, ma Etergon ha la soluzione perfetta per sfruttare questa tecnologia anche sui device non Apple.

Acquistando Eter, all’interno della confezione troviamo anche un magnete adesivo, che possiamo applicare sul retro di qualunque dispositivo compatibile con ricarica wireless, per avere tutta la comodità del MagSafe senza possedere necessariamente un iPhone di ultima o penultima generazione. Inoltre, installando questo magnete lo smartphone diventa compatibile con tutti gli accessori magnetici, come supporti da scrivania, portafogli e tanto altro.

Con Eter porti la ricarica wireless ovunque

Lo smartphone è ormai parte integrante della nostra quotidianità, lo utilizziamo per comunicare, pagare nei negozi, mostrare biglietti e carte di imbarco e molto altro. Pensare di fare a meno dello smartphone nel 2022 è una follia, ecco perché avere sempre con sé una batteria di riserva, da utilizzare in caso di emergenza, è fondamentale. Proprio per queste ragioni, anche il power bank è diventato un accessorio indispensabile da avere in borsa o in tasca, per ricaricare smartphone ed altri dispositivi ovunque e in qualunque momento.

Con Eter, oltre ad un caricatore portatile compatto e capiente (ben 5.000 mAh), ci portiamo dietro anche una base di ricarica wireless da 15W, per sfruttare il massimo della tecnologia di ricarica offerta dagli smartphone di ultima generazione. In particolare, Eter è compatibile con il protocollo Qi, uno standard adottato dalla quasi totalità dei dispositivi con ricarica wireless integrata.

USB-C e Lightning fino a 20W

Oltre alla ricarica ad induzione fino a 15W, Eter è in grado di ricaricare qualunque dispositivo anche tramite cavo con 20W si potenza. Alla base del power bank troviamo ben 2 porte di output, una USB-C e una Lightning, alle quali collegare un classico cavo sia per ricaricare smartphone ed altri dispositivi, che per rigenerare la batteria interna di Eter ed averlo sempre carico in caso di necessità.

Eter è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale Etergon, con spedizione in 1-2 giorni lavorativi e 100% di rimborso garantito entro 30 giorni dalla consegna. L’ottimo power bank si trova oggi in offerta sul sito ufficiale al prezzo di 49,99€, con uno sconto del 20% per tutti e 4 i colori disponibili.