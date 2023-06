Estate ISTANTANEA con la Kodak Mini Shot: prezzo assurdo, ricordi TOP

Scopri la Mini Shot 2 Retro di KODAK, la tua compagna perfetta per catturare attimi preziosi e trasformarli in ricordi indimenticabili sin da subito grazie alla combo con ben 2 ricariche. Piccola da avere dietro e geniale anche per i tuoi viaggi, non ne puoi fare a meno.

Corri subito su Amazon per non perdertela a 109,99€, infatti la trovi con uno sconto del 45%. Non aspettare un secondo di più e completa l’acquisto prima che l’offerta termini.

Ricordati che con un abbonamento Amazon Prime potrai riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

Il divertimento in un istante con la fotocamera Kodak Mini Shot

Hai mai desiderato catturare i tuoi momenti speciali e stamparli all’istante? Ora puoi farlo con la straordinaria Mini Shot 2 Retro di KODAK. Con la fotocamera istantanea, ogni scatto diventa un’autentica opera d’arte e grazie alla sua tecnologia avanzata, puoi ottenere stampe di alta qualità senza dover aspettare o lasciare che i tuoi ricordi si perdano nell’oblio digitale.

Ti viene fornita con ben 2 cartucce che corrispondono in tutto a 68 stampe.

Questa istantanea è estremamente facile da utilizzare grazie al suo design ergonomico e intuitivo: basta puntare, scattare e stampare. Puoi anche giocare con i filtri disponibili direttamente nella macchina fotografica oppure sbizzarrirti a modificare le tue foto con l’applicazione KODAK.

Devi sapere che il punto forte di questo modello è la possibilità di stampare le foto che hai scattato dal tuo smartphone, questo la rende veramente unica e incredibile. Il collegamento avviene tramite Bluetooth in modo semplice e veloce.

Per quanto riguarda la qualità non ti devi preoccupare, la KODAK è l’azienda leader nel settore quindi avrai sempre foto e stampe straordinarie. La batteria al litio integrata ti permette una lunga durata e la possibilità di ricaricarla ovunque tramite il suo cavo USB.

Non aspettare ulteriormente e acquista la combo Mini Shot 2 Retro di KODAK + 2 cartucce a soli 109,99€ grazie alla promozione in corso su Amazon che ti permette un risparmio del 45%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.