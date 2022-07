Estate a tema nerd? Non farti scappare le Havaianas ispirate a Stringer Things, sconto del 30%

Sei alla ricerca di infradito comode ma uniche nel loro genere, da portare al mare ma anche per la città? Le proposte sul mercato non sono tutte valide e molte, per quanto economiche, sono di qualità insoddisfacente ed esteticamente anonime. Per questo abbiamo deciso di proporti un’offerta assolutamente imperdibile su un paio di infradito Havaianas Top Netflix ispirate alla fantastica serie tv Stringer Things, in ribasso del 30%.

Il modello in questione è disponibile al costo di soli 18,21€ invece di 26,00€, uno sconto davvero imperdibile durante questi saldi estivi. Per chi non lo sapesse già, l’azienda Havaianas è un marchio di riferimento nella produzione di calzature estive ed è acclamato nell’ambito già dagli anni ’60. In primis per aver portato lo spirito brasiliano in tutto il mondo attraverso l’utilizzo di suola in gomma e colori brillanti. Trattandosi di un’ottima proposta, ti consigliamo vivamente di portare a termine il tuo acquisto il prima possibile.

Il massimo del comfort e… Stranger Things

Dopo averti spiegato perché dovresti sempre tenere d’occhio le calzature a marchio Havaianas, visto l’ottimo rapporto qualità/prezzo di cui godono, ci teniamo a spiegarti meglio perché non devi farti scappare le Havaians Top in ribasso del 30%. Non solo sono realizzate in una gomma di ottima qualità, perfetta anche per delle brevi camminate e ideate per non danneggiarsi dopo pochi utilizzi o dopo essere entrata a contatto con l’acqua.

Nello specifico, il modello Havaianas che ti stiamo proponendo appartiene alla linea Top Netflix, con articoli ispirati a tutti i tuoi programmi preferiti. Si tratta dei classici infradito prodotti in Brasile, con una suola flessibile e antiscivolo e i tradizionali cinturini con piccole righe sopraelevate. Ogni paio presenta una serie molto amata… ma attenzione agli spoiler! Vista la grande richiesta, ti ricordiamo di concludere l’acquisto a breve, prima che il prezzo salga di nuovo o che terminino le unità a disposizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.