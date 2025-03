Espresso e cappuccino come al bar con la macchina manuale De'Longhi al 37%

Se vuoi goderti ogni giorno un espresso e un cappuccino buonissimi non perderti questa fantastica occasione che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello la macchina manuale De’Longhi a soli 85,99 euro, invece che 136,90 euro.

Come puoi vedere c’è uno sconto del 37% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 51 euro sul totale. Non è davvero niente male soprattutto per ciò che potrai ottenere. Grazie al suo versatile sistema potrai usare sia il caffè in polvere che quello in cialde ESE, nonché montare il latte per un cappuccino buonissimo o scaldare le bevande.

Macchina manuale De’Longhi: il bar a casa tua

Con la macchina manuale De’Longhi porti veramente il bar dentro casa e potrai farti ogni mattina una colazione da re. Oltre al suo design estremamente compatto e pratico, come dicevamo prima, risulta estremamente versatile. Possiede diversi filtri che ti permetteranno di usare sia il caffè già macinato che quello in cialde ESE in base alle tue esigenze e preferenze.

La pressione da 15 bar garantisce un caffè buonissimo con un aroma intenso. Gode anche di un pannarello per erogare vapore ad alta pressione e quindi montare il latte per un cappuccio dalla schiuma vellutata. Puoi anche scaldare l’acqua per il tè e le tisane. Il serbatoio dell’acqua da 1 litro è semplice da riempire e lo puoi staccare per facilitarti il lavoro. Anche il raccogligocce è staccabile così che lo potrai pulire in modo più agevole.

Se ami il caffè e il cappuccino allora non perdere questa straordinaria occasione più unica che rara. Fiondati su Amazon e acquista la tua macchina manuale De’Longhi a soli 85,99 euro, invece che 136,90 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.