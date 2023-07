Esperienza RINNOVATA su Switch con il controller in mano: 24€

Vuoi migliorare la tua esperienza di gioco sulla tua Nintendo Switch? Allora non perdere l’opportunità di mettere le mani sul Controller HORIPAD di Hori, il migliore controller con licenza ufficiale Nintendo. Un acquisto essenziale per ottenere un gameplay fluido e che non ha nulla da invidiare ad altre console.

Il controller targato Hori è la scelta perfetta per un’esperienza di gioco impeccabile su Switch

Se sei un appassionato di videogiochi e stai cercando un controller alternativo per la tua console Nintendo preferita, il Controller HORIPAD di Hori è ciò che fa per te. Finalmente puoi goderti i titoli più impegnativi in tutta comodità. Infatti i classici joy-con della Nintendo Switch, per quanto siano innovativi e straordinari, non sono adatti però a titoli più ricercati e action. Per questo Nintendo ha collaborato per creare questo fantastico controller con licenza ufficiale.

Grazie al suo design ergonomico e ai pulsanti reattivi, sei in grado di prendere il controllo completo del tuo gioco preferito. Non importa se sei un appassionato di giochi di azione, di corsa o di avventura, questo controller è perfetto per ogni tipo di gioco. I materiali resistenti garantiscono una solida presa e una sensazione confortevole nelle tue mani, anche durante le sessioni di gioco più impegnative. Mentre il collegamento tramite cavo ti consente di non perdere mai il segnale.

Ma passiamo alla sua caratteristica più interessante: l’adattatore del d-pad intercambiabile. Puoi scegliere tra la classica croce direzionale o optare per i pulsanti direzionali per avere un controllo ottimale del tuo inventario. Una volta fatta la tua scelta puoi conservare facilmente l’adattatore nel vano sul retro del controller. Inoltre è dotato anche di funzione turbo con ben tre livelli preimpostati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.