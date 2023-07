Esperienza da BAR con la ICONICA, De'Longhi non ne sbaglia una

Caffè lungo, corto, cappuccino: e chi ti ferma più? Con De’Longhi Icona hai la macchinetta perfetta per avere l’esperienza da bar direttamente a casa tua quindi perché farne a meno. Bella esteticamente e divina in termini di funzionamento, questo qui è l’acquisto da fare e di cui andare fieri.

Collegati su Amazon dove hai l’occasione di acquistarla a prezzo scontato grazie al 18% di sconto. Spendi appena 146,99€ per svegliarti ogni giorno come un maharaja.

Le spedizioni, con i servizi Prime, sono completamente gratuite oltre che rapide in tutta Italia.

De’Longhi ICONA: la macchinetta per caffè più che perfetta

La utilizzi come meglio credi e soprattutto offri a tutta la tua famiglia di ottenere il caffè perfetto. De’Longhi ICONA è una macchinetta non solo di qualità ma anche versatile così da non rimanere mai deluso.

Disponibile in questa colorazione rosso vivo, è bella a vedersi quindi in cucina o nel tuo angolo caffè rappresenta un elemento di design. Due piccioni con una fava.

Pensa che la puoi utilizzare sia con cialde che con caffè macinato, si riscalda in pochissimo tempo ed ha anche il cappuccino system. La lancia ti consente di creare una schiuma per goderti il latte in solitaria, con uno spruzzo di caffè o in qualunque altra modalità ami.

Sulla parte superiore puoi mettere le tue tazzine che verranno mantenute calde così come succede al bar mentre sul retro trovi un serbatoio da 1,4 litri che non finisce mai.

Cosa stai aspettando? Vivi l’esperienza barista a casa tua con De’Longhi ICONA a soli 146,99€ grazie allo sconto del 18% su Amazon, collegati subito.

