Espandi il WiFi in tutta la CASA grazie agli Extender ASUS: -25% su Amazon

Sei stanco della tua rete WiFi singhiozzante? Con i due ASUS ZenWiFi XD5 risolverai tutti i tuoi problemi. Questi Extender basati su tecnologia WiFi 6 vedono il loro prezzo crollare a picco grazie alle ottime “Offerte di Primavera” di Amazon. Gli originali 259,00€ di listino sono ormai un brutto ricordo dato che il prezzo in questo momento si attesta sui 182,99€!

Tutte le caratteristiche dei WiFi Extender ASUS

Grazie alla tecnologia WiFi 6 con supporto a 160MHz, godrai di una velocità totale fino a 3000Mbps. Questo si traduce in una rete più efficiente e stabile, anche quando ci sono molti dispositivi connessi contemporaneamente. In atre parole potrai goderti lo streaming fluido in 4K/8K, giochi online senza lag e download rapidi, senza compromessi.

Con un design iconico e compatto, ZenWiFi XD5 si integra armoniosamente ovunque, liberando spazio prezioso sui tuoi mobili. L’opzione di montaggio a parete offre inoltre un’installazione flessibile, permettendoti di ottimizzare al meglio lo spazio nella tua casa.

La configurazione in 3 passaggi rende l’installazione rapida e senza complicazioni. Grazie all’app ASUS Router, avrai il controllo completo della tua rete direttamente dal tuo smartphone, con funzionalità come il monitoraggio del traffico, il controllo parentale e gli aggiornamenti automatici, tutto a portata di mano.

Inoltre, la protezione gratuita a vita basata su cloud, powered by Trend Micro, garantisce la sicurezza dei tuoi dispositivi contro malware, virus e intrusioni esterne. E con la VPN integrata, potrai navigare in modo anonimo e sicuro, proteggendo la tua privacy online.

Grazie alla compatibilità con AiMesh, potrai espandere la tua rete mesh aggiungendo altri router ASUS compatibili. In questo modo, potrai creare una rete WiFi potente e flessibile che copre ogni angolo della tua casa.

Dì addio ai problemi di rete con i due WiFi Extender ASUS ZenWiFi XD5 in sconto a soli 182,99€!