Esiste davvero: decoder SMART con Alexa, non solo digitale terrestre (20€)

Sono certa che dopo aver scoperto dell’esistenza di questo spettacolare decoder smart, con supporto all’assistente vocale Alexa, non vorrai altro per agevolare il passaggio del tuo televisore al nuovo digitale terrestre. Infatti, non solo è dotato di tutta la tecnologia necessaria per permetterti di continuare a guardare i canali che ami di più, vanta anche la piena integrazione con il celeberrimo assistente vocale.

Innanzitutto, premendo un pulsante direttamente sul suo telecomando puoi interagire con lei: chiedile informazioni, gestisci la casa smart, ma non solo questo. Infatti, puoi anche comandare il decoder stesso. Quest’operazione naturalmente puoi farla anche utilizzando gli smart speaker che hai già in casa: ad esempio, puoi chiedere di alzare il volume oppure cambiare canale. Un prodotto geniale, che adesso dalla sua ha anche un prezzo piccolissimo su Amazon. Se non è già finito, approfitta dello sconto e portalo a casa a 20,74€ appena. Arriva con spedizioni ultra veloci e gratuite, offerte dai servizi Prime.

Qualsiasi appassionato di tecnologia, davanti a questo gioiellino, non potrà resistere. Perché prendere un modello normale, se si può puntare a una versione connessa a Internet (tramite WiFi o porta Ethernet), pronta a integrarsi perfettamente all’interno dell’ecosistema della casa smart?

Se poi ci si aggiunge un prezzo particolarmente vantaggioso, addirittura più basso di molti altri modelli in vendita meno potenti, allora è proprio impossibile evitare di sceglierlo. Tra l’altro, la compatibilità con il celeberrimo assistente vocale non va assolutamente a scapito di altre funzionalità. Infatti, le tecnologie necessarie per il corretto funzionamento del digitale terrestre non mancano, c’è persino il supporto al Dolby Audio.

Ancora, c’è una porta USB per inserire chiavette esterne e riprodurre i contenuti multimediali come un vero e proprio media player. Insomma, tutto quello che cerchi in un decoder per il digitale terrestre, ma anche molto di più grazie a questo dispositivo smart. Sfrutta tutto il potenziale di Alexa, scopri un modo nuovo di interagire con i tuoi dispositivi e fallo senza investire un patrimonio.

Approfitta adesso dello strepitoso sconto Amazon e porta a casa questo gioiellino a 20,74€ soltanto. Arriva a casa in un giorno, grazie alle spedizioni veloci e gratis offerte dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.