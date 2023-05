Escape ROOM da tavolo: mai vissuta un'avventura del genere (-15%)

Sei pronto ad affrontare un’entusiasmante avventura e risolvere enigmi misteriosi? Allora il gioco da tavolo Unlock!: Mystery Adventures di Asmodee è proprio quello che fa per te per una avventura in solitaria o con i tuoi amici. Letteralmente un escape room da tavolo che ti farà vestire 3 diversi panni e aguzzare l’ingegno.

Parti per una serie di avventure a tema mistero con questa Escape Room di Unlock!

Se sei un amante dei giochi da tavola e stai cercando una nuova avventura non puoi non provare almeno una volta quelle della serie Unlock!. Grazie a questo gioco, tu e tuoi amici sarete catapultati in un mondo di enigmi da risolvere, in cui dovrete usare le vostre abilità per svelare i segreti più nascosti e decifrare i codici più complessi.

Questo strabiliante gioco da tavola contiene ben tre storie diverse con cui divertirsi: La Casa sulla Collina, Le Trappole del Nautilus e Il Tesoro di Tonipal. Armatevi di ingenio e partite all’avventura.

La serie rappresenta il massimo del divertimento per chi ama i giochi da tavolo avventurosi e ricchi di imprevisti come le escape room. Riunisciti fino a 6 amici e scatenate tutta la vostra abilità per superare ogni sfida. Ogni avventura ha una durata di circa 60 minuti ed è formata da un mazzo da 60 carte per storia. Capire come giocare è veramente facile grazie al foglio di istruzioni e alle 10 carte tutorial. Ma in ogni caso, scaricando l’applicazione “Unlock!” sul tuo smartphone, puoi ricevere aiuti e tener conto del tempo.

Che tu sia un appassionato di giochi da tavolo o l’abbia giocato solo occasionalmente, questa avventura si rivolge a tutti i tipi di giocatori. Ti posso assicurare che il divertimento e le sfide non mancheranno, cooperate e ingegnatevi per vincere il gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.