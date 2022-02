Errore o prezzone Amazon? 12€ per questo particolare orologio binario

Ci sono alcune occasioni che andrebbero prese al volo. Esattamente come questo possibile errore di prezzo su questo particolarissimo orologio binario di design. Da Amazon, questo particolarissimo accessorio lo prendi a 12€ circa appena.

Per approfittarne, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “2D2H9B8C”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma errore o occasione che sia, durerà pochissimo.

Un dispositivo il cui design è impossibile che passi inosservato. La sua unicità è tutta nel quadrante, che ti permette – imparando a usarlo – di avere sotto controllo l'orario e anche la data.

Gestirlo è molto più semplice di quello che pensi. Dai un'occhiata: i LED si occuperanno di illuminare l'ora, i minuti, il PM e persino i giorni della settimana. Prendere dimestichezza sarà un'operazione molto veloce e poi basterà il colpo d'occhio per controllare l'orario.

Un gadget unico, per nerd e non solo. Si tratta di un orologio binario così particolare da essere meraviglio da sfoggiare al polso in qualsiasi occasione e con qualsiasi outfit. Abbinalo come preferisci e goditelo. A questo prezzo, da Amazon oggi puoi fare un vero e proprio affare. Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “2D2H9B8C”. Lo prendi a 12€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Assicurati di accaparrartelo, se si tratta di un errore di prezzo, durerà pochissimo.