Ergonomia TOTALE con il mouse wireless Trust Yuno in super offerta Amazon

Trust Yuno è un mouse ergonomico wireless pensato per darti il massimo del comfort anche se lavori per molte ore al PC e senza spendere troppo: grazie allo sconto per le Offerte di Primavera Amazon puoi acquistarlo a soli 18,99 euro invece di 27,99. Con la spedizione Prime sarà a casa tua in un attimo.

Trust Yuno: il mouse ergonomico verticale per il massimo comfort

Trust Yuno è stato pensato per ridurre l’affaticamento della mano grazie al suo angolo di 57° e al supporto per il pollice: perfetto dunque per lunghe sessioni al PC, permette di mantenere una postura più naturale senza sacrificare la precisione.

La connessione wireless da 2,4GHz ti darà la massima libertà di movimento senza cavi ingombranti e, grazie alla batteria ricaricabile, puoi usarlo fino a 3 mesi con una sola carica o riprendere il lavoro dopo soli 5 minuti di ricarica.

Potrai regolare la velocità del cursore tra 800 e 2400 DPI e adattare la sensibilità in base alle tue esigenze. Affidabile, comodo ed efficiente, con Trust Yuno avrai la periferica perfetta per il tuo lavoro. Acquistalo adesso a soli 18,99 euro.