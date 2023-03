Era 300 ed Era 100: Sonos rinnova gli speaker per la casa

Erano nell’aria già da diverse settimane, e finalmente oggi Sonos ha annunciato la nuova generazione dei suoi speaker per la casa che, come suggerisce il nome, portano l’esperienza audio ad una nuova era. Si chiamano infatti Era 300 ed Era 100, e possiamo immaginarli come i successori di Five e One.

Grazie alla ricerca Sonos entrambi i modelli migliorano dal punto di vista dell’audio, ma l’azienda ha voluto puntare molto anche sulla sostenibilità, argomento sempre più importante nel periodo che stiamo vivendo. Non solo, infatti, i materiali plastici con cui sono costruiti Era 300 e Era 100 sono completamente riciclati, come lo sono le confezioni di vendita in cartone, ma anche il software è stato ottimizzato per ridurre il consumo energetico e garantire una durabilità maggiore.

Fra le novità di entrambi i dispositivi abbiamo poi un nuovo sistema di controllo capacitivo per regolare il volume e la riproduzione dei brani, e che ci consente anche di disattivare i microfoni quando non vogliamo usarli. Microfono che sono usati per l’assistente vocale, Google o Alexa, ma che finalmente vengono usati anche per la calibrazione automatica del suono che così viene estesa a tutti gli utenti. TruePlay era, infatti, un’esclusiva riservata agli utenti Apple che adesso, grazie all’utilizzo dei microfoni integrati in Era 300 ed Era 100, può migliorare l’esperienza d’ascolto anche per gli utenti Android.

Vediamo quindi un po’ più nel dettaglio questi due nuovi smart speaker.

Sonos Era 300: audio spaziale con Dolby Atmos

Con un design rinnovato, Sonos Era 300 rappresenta il non plus ultra per l’audio smart in casa, grazie ad una configurazione di componenti interni e ad un software studiato per riempire la stanza con audio di qualità elevata. Usato da solo, o in abbinamento con una soundbar Sonos Arc o Beam (Gen 2), la forma a clessidra di Era 300 riesce ad emettere il suono in tutte le direzioni.

Con un driver centrale supportato da due driver laterali, che già da soli riescono a riempire la stanza con il suono, Sonos Era 300 aggiunge poi un’ulteriore coppia di woofer laterali che incrementano il livello dei bassi mantenendone sempre il giusto bilanciamento; infine, una coppia di tweeter rivolti verso l’alto vanno a creare la spazialità arricchita dal supporto al Dolby Atmos, ed una serie di canali di guida del suono generano ulteriori punti di uscita delle onde sonore attraverso la superficie dello speaker. Il risultato è una esperienza davvero coinvolgente che rende Era 300 uno speaker completo ed adatto all’ascolto di musica in un salone anche di grandi dimensioni.

Posizionando, poi, una coppia di Era 300 come altoparlanti surround in abbinamento ad una soundbar Sonos e ad un Sub (o Sub Mini), possiamo creare un incredibile sistema 7.1.4 che rende viva qualsiasi scena.

Era 300 ha poi la connettività Bluetooth, per collegare uno smartphone o altri dispositivi in modalità wireless, caratteristica fino ad’ora assente negli altoparlanti Sonos tranne che per i due modelli portatili; ed una porta AUX per collegare giradischi o altre fonti audio (non TV però).

Sonos Era 100: finalmente stereo

Il nuovo spaker compatto Sonos Era 100 ha dimensioni leggermente più grandi del precedente Sonos One, ma una configurazione completamente rinnovata a suo interno. Per cominciare, adesso il suono è stereo grazie alla presenza di una coppia di tweeter abbinati ad un woofer del 25% più grande rispetto a quello di One.

Ma non è tutto, perché anche Era 100 adesso ha il Bluetooth, e la porta AUX per collegare periferiche audio direttamente al nostro sistema Sonos. E anche qui non manca il TruePlay per tutti, utenti iOS e Android, grazie all’utilizzo dei microfoni integrati.

Usato da solo o in coppia, Era 100 riesce a riprodurre musica in ottima qualità da qualsiasi servizio streaming, ma anche in abbinata ad una soundbar e/o un sub avremo un risultato decisamente soddisfacente, come ormai da tradizione Sonos.

Disponibilità e prezzo

I nuovi speaker smart Sonos Era 300 ed Era 100 saranno disponibili a partire dal prossimo 28 marzo, al prezzo consigliato rispettivamente di €499 e €279.