ePRICE lancia la consegna al piano gratis per i prodotti Electrolux e AEG

Tra le nuove promo lanciate da ePRICE questa settimana segnaliamo la consegna al piano gratis per i prodotti Electrolux e AEG: acquistando uno dei prodotti selezionati su questa pagina, sarà possibile beneficiare della consegna al piano gratuita.

Tra gli articoli in offerta, scontati e con consegna rapida si annoverano forni elettrici da incasso, lavastoviglie, frigoriferi, lavatrici, lavasciuga e piani cottura. Le modalità di pagamento accettate sono American Express, Visa, Visa Elecron, Mastercard, PayPal, PostePay e JCB.

Consegna al piano gratis per i prodotti Electrolux e AEG su ePRICE

Nella lista degli articoli più interessanti c’è la lavatrice AEG Serie 6000 ProSense da 8 kg, appartenente alla classe di efficienza energetica A. Venduta e spedita da Electrolux, è in offerta a 509,99 euro fino a esaurimento scorte. Quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili.

Come prima alternativa segnaliamo la lavatrice Electrolux Serie Perfect Care 600 Sensi Care da 9 kg, anche lei appartenente alla classe di efficienza energetica A. In queste ore è in offerta su ePRICE a 529,99 euro: il prezzo promozionale è valido fino a esaurimento scorte (pochi pezzi rimasti).

Se invece si è alla ricerca di una nuova lavastoviglie, tra le offerte che partecipano alla promozione Consegna al piano gratis di ePRICE vi è la lavastoviglie Electrolux da incasso a scomparsa totale, con capacità massima di 15 coperti e appartenente alla classe di efficienza energetica C, in offerta a 549,99 euro. Anche in questo caso la promo è valida fino a esaurimento scorte.

Tutti i prodotti in offerta sono venduti e spediti direttamente da Electrolux: la lista completa è disponibile a questa pagina.