ePrice ESAGERA: Acer TravelMate Spin B3 in offerta a 266 euro

L’Acer TravelMate Spin B3 è un notebook 2 in 1 ultra resistente ideale per le attività didattiche. Gli altri punti di forza del computer realizzato dall’azienda asiatica sono la batteria a lunga durata e l’ampia personalizzazione che concede ai suoi utenti.

Lo abbiamo scovato in sconto del 39% tra le offerte degli Sconti in Fuga di ePRICE: questo significa che lo puoi acquistare a soli 266,90 euro anziché 439,99 euro, con un risparmio di 173 euro rispetto al prezzo di listino. Fai in fretta però, l’offerta è valida fino a esaurimento scorte.

Acer TravelMate Spin B3 in sconto del 39% sul sito di ePRICE

La prima impressione offerta dal TravelMate Spin B3 è di un notebook 2 in 1 robustissimo, inscalfibile. Ed è proprio così, alla luce della sua conformità allo standard militare (MIL-STD 810H), grazie alla quale è in grado di sostenere una forza verticale di 60 kg. In più vanta una protezione massima dalle cadute e dagli eventuali versamenti di liquidi.

Come accennato all’inizio, è un notebook 2 in 1 perfetto per imparare a studiare. Da segnalare il touchscreen con vetro in Gorilla Glass trattato da una soluzione antimicrobica, per venire incontro alla salute dei più piccoli.

Inoltre, per favorire le lezioni di gruppo, Acer offre tutta una serie di strumenti con cui è possibile personalizzare il PC: si va dalla penna ricaricabile AES Wacom alla webcam posteriore da 5MP dotata di HDR. Un plauso finale alla durata della batteria, che supera le 12 ore al giorno.

Cogli al volo l’ultima offerta di ePRICE sull’Acer TravelMate Spin B3 per risparmiare quasi 175 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.