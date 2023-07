ePRICE: Acer TravelMate B3 sprofonda a 229,90 euro

Acer TravelMate B3 è un notebook 2 in 1 pensato per la scuola. Si distingue per la sua eccellente robustezza e per le ottime prestazioni garantite dal processore Intel dual-core.

Dopo averlo avvistato in sconto a 266 euro la settimana scorsa, oggi torniamo a segnalarti una super offerta di ePRICE, grazie alla quale puoi portare a casa un notebook 2 in 1 ideale per i tuoi figli a soli 229,90 euro. La spedizione è gratuita e hai anche la possibilità di pagare in 3 rate con carta di credito aggiungendo una piccola commissione di 2 euro (prima rata 78,84 euro, la seconda e la terza 76,63 euro).

Acer TravelMate B3 in super offerta su ePRICE

Il notebook TravelMate B3 di Acer si presenta con un design oltremodo robusto, che può vantare la certificazione di conformità allo standard militare (MIL-STD 810H). Nella pratica, ciò significa che può sostenere una forza verticale pari a 60 kg e avere una resistenza super all’usura a cui va incontro nell’utilizzo di tutti i giorni.

Un altro tratto distintivo del TravelMate B3 è la dotazione di Windows Pro Education, la versione del sistema operativo sviluppata da Microsoft appositamente per gli studenti. A questo si aggiunge una batteria di lunga durata per una produttività continua nell’arco di tutta la giornata: con una sola carica, la batteria del notebook 2 in 1 di Acer è in grado di durare fino a 12 ore.

L’offerta di ePRICE è valida fino a esaurimento scorte. Corri ad aggiungere al carrello l’Acer TravelMate B3 in super offerta sul sito del noto e-commerce italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.