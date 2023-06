Eonobuds3: auricolari wireless al prezzo più BASSO di SEMPRE

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione incredibile che ti permette di acquistare delle cuffiette Bluetooth molto belle a un prezzo bassissimo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Eonobuds3 a soli 21,19 euro, invece che 32,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Già il prezzo originale non è altissimo ma con questo ulteriore sconto sono da prendere senza pensarci due volte. Questa versione nella colorazione oro che ti sto segnalando è quella che costa di meno. Tuttavia potrai acquistare con qualche euro in più anche la versione nera e grigia.

Eonobuds3: i migliori auricolari wireless economici

Ovviamente siamo di fronte a degli auricolari wireless economici, tuttavia puoi stare tranquillo che sono di qualità. Hanno un design In-ear che sparisce nell’orecchio, una volta che le avrai infilate. Non danno fastidio e offrono un ottimo isolamento acustico. Godono di una connessione stabile e senza latenza, per cui le potrai usare tranquillamente per guardare film o giocare.

Sono resistente all’acqua con certificazione IPX7, quindi le puoi usare mentre fai attività sportive. E possiedono una mega batteria in grado di durare per 5 ore con una singola ricarica e per ben 24 ore complessive grazie alla custodia. Inoltre, in soli 15 minuti di ricarica avrai un’altra ora di ascolto.

Se vuoi spendere pochissimo e avere comunque delle cuffiette Bluetooth di qualità, questa è l’offerta perfetta. Perciò, prima che sia tardi, vai su Amazon e acquista i tuoi Eonobuds3 a soli 21,19 euro, invece che 32,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

