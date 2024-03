Entra in gioco con le Cuffie ufficiali PS5: -19% su Amazon!

Se giochi dalla tua PlayStation 5 ed eri alla ricerca di cuffie, non c’è migliore soluzione delle PlayStation PULSE Elite. Questo perché le cuffie in questione sono realizzate proprio per essere abbinate alla console di nuova generazione! In questo momento è disponibile uno sconto del 19%, il quale ti permetterà di aggiungerle alla tua postazione per soli 121,00€!

Tutte le caratteristiche delle cuffie PlayStation PULSE Elite

Queste cuffie hanno un audio orchestrato dalla tecnologia Tempest 3D AudioTech, grazie al quale avrai un suono realistico e tridimensionale nelle orecchie, il quale ti consente di localizzare i nemici e gli oggetti con precisione millimetrica. Non manca la possibilità di personalizzare l’equalizzatore per ottimizzare il profilo audio secondo le tue preferenze e il tuo stile di gioco. Anche la tua voce sarà cristallina grazie al microfono con cancellazione del rumore di fondo, che elimina eventuali interferenze indesiderate durante le tue sessioni di gioco online.

Parlando di comfort, i cuscinetti auricolari in memory foam si adattano perfettamente alla forma delle tue orecchie, garantendo un comfort eccezionale anche nelle sessioni di gioco più lunghe. E con una batteria come quella presente in queste cuffie, potrai goderti fino a 12 ore di autonomia con una singola carica, permettendoti di giocare senza interruzioni.

La tecnologia wireless da 2,4 GHz assicura una connessione stabile e a bassa latenza con la tua PlayStation 4 o PlayStation 5, consentendoti di immergerti completamente nell’azione senza preoccuparti di interruzioni o ritardi. Sono presenti anche i controlli integrati, grazie ai quali puoi gestire il volume, l’audio di gioco e la chat di party direttamente dalle cuffie, senza dover interrompere il gioco. Inoltre, le cuffie PULSE Elite sono compatibili anche con PC e dispositivi mobili tramite Bluetooth, offrendoti la flessibilità di utilizzarle su diverse piattaforme di gioco.

Migliora il tuo audio in-game con le fantastiche PlayStation PULSE Elite scontate del 19%. Pagale solo 121,00€ al posto degli originari 149,99€.