Entra in campo con FC 24 per Nintendo Switch. Ora in SCONTO!

Se sei un appassionato di calcio, non perdere l’opportunità di vivere l’esperienza più autentica e innovativa con EA SPORTS FC 24, ora disponibile su Amazon a soli 50,99€ anziché 59,99€.

Entra in una nuova era del calcio virtuale

EA SPORTS FC 24 rappresenta la nuova era del videogioco calcistico più famoso, con oltre 19.000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati. L’autenticità è la chiave, offrendoti la possibilità di immergerti in un mondo calcistico ricco di dettagli.

Porta il tuo club al successo con le nuove Evoluzioni di Ultimate Team. Migliora i tuoi giocatori, fai crescere nuove leggende e crea una squadra imbattibile. Accogli in campo anche le calciatrici, personalizzando il tuo undici da sogno.

Vivi l’emozione di scrivere la tua storia nel calcio con le modalità Carriera Tecnico e Giocatore. Guida il tuo club alla vittoria, prendi decisioni cruciali e porta la tua squadra alla gloria.

Unisciti ai tuoi amici in partite emozionanti grazie alle funzionalità cross-play. Sfida altri giocatori in Club e scendi in campo con il divertente VOLTA FOOTBALL, creando un’esperienza di gioco condivisa e coinvolgente.

EA SPORTS FC 24 offre una completa esperienza di Ultimate Team su Nintendo Switch, consentendoti di migliorare i tuoi giocatori, creare leggende e formare il team dei tuoi sogni. Affronta sfide come Rivals, partecipa a Squad Battles offline o misurati con i migliori in Champions.

Metti alla prova le tue abilità partecipando a sfide competitive come Rivals, gioca offline nelle Squad Battles, sfida i migliori in Champions. Completa obiettivi stimolanti e divertiti con partite amichevoli contro i tuoi amici.

Entra nell’azione, vivi la passione del calcio virtuale e crea la tua leggenda con EA SPORTS FC 24, ora disponibile a un prezzo di 50,99€ anziché 59,99€ su Amazon. Approfitta dell’offerta e porta il calcio virtuale al livello successivo!