Enorme kit Bosch 103 pezzi a 22€ su Amazon: sconto BOMBA 50%

Ambito e ricercato, questo questo mega kit Bosch da 103 pezzi è in sconto del 50% su Amazon: l’affare è assicurato. Una marea di punte e inserti, perfetti per completare le tue operazioni di fai da te. Accessori super robusti e progettati per durare nel tempo. Puoi montarli sul tuo trapano o manico, di qualsiasi marca. Infatti, uno dei vantaggi principali è proprio questo: sono universali.

Conservati in una pratica custodia rigida, a questo prezzo fai un affare eccellente. Dovrai essere veloce e completare l’ordine al volo per approfittarne, però. Le spedizioni sono rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Da Bosch un mega kit 103 pezzi spettacolare

Ne prendi uno per accaparrarti tutti gli inserti che ti servono. Quando bisognerà completare un’operazione di fai da te, avrai tutto a disposizione, a portata di custodia. Al suo interno, pronti da montare su manico o trapano, troverai:

Punte: punte per legno diametro 3/3/4/4/5/6/7/8/10 mm, punte per metallo diametro 1,5/1,5/2/2/2/2,5/3/3/3/3/3,2/3,5/4/4,5/4,8/5/5,5/6/7 mm, punte per pietra diametro 4/5/6/8/10 mm

Bit di avvitamento: 25 mm ph pz 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3, s 4/4/6/6/7/7, t 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40, h 3/4/5/6; 50 mm ph pz 0/1/2/3, s 4/6, t 10/20/25

Contenuto ulteriore: sega a tazza diametro 32/38/44/54 mm, 1 x punta di centraggio, mecchia a spada diametro 16/22 mm, 1 x portabit universale, giradadi diametro 5/6/8/10/11/12/13 mm, 1 x svasatore, 1 x chiave a brugola

Insomma, c’è davvero tutto quello che può servirti per i tuoi lavori manuali. Risparmi il 50% e non occorrerà correre a comprare un inserto o una punta nel momento in cui occorre e ti accorgi di non averla. Super robusti e resistenti, gli accessori sono tutti universali: se il manico o il trapano sono di un’altra marca, non sarà comunque un problema. Approfitta dello sconto del 50% e fai il tuo affare su Amazon: completa adesso l’ordine e accaparrati al volo questo eccellente kit Bosch da 103 pezzi a 22€ circa invece di oltre 44€. Le spedizioni, se sei abbonato ai servizi Prime, sono assolutamente rapide e gratuite. Promozione con disponibilità limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.