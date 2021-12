Eni: sconto raddoppiato prima degli aumenti!

Il costo dell’energia aumenterà sicuramente nel primo trimestre del 2022 dal 17% al 25% stando alle previsioni degli esperti, mentre, il gas dovrebbe arrivare a costare il 50% in più!

Cosa fare dunque per evitare di dover rincorrere l’offerta più economica prima degli aumenti?

Per evitare sorprese ci viene in aiuto l’offerta Link di Eni che offre 10% di sconto per ben 24 mesi che si aggiunge ad un ulteriore scontistica dello stesso valore sempre inclusa per due anni con la Bolletta Digitale.

Eni Link: Luce & Gas sconto raddoppiato!

La componente luce e gas di Eni è totalmente green. Infatti, l’energia elettrica fornita ai clienti proviene da fonti rinnovabili, mentre, il gas utilizza CO2 compensata che viene prodotta durante l’utilizzo domestico.

Eni quindi ti dà la possibilità di sottoscrivere un contratto con un doppio sconto per 24 mesi senza tanta burocrazia. L’apertura della nuova utenza o il passaggio avviene in pochi minuti online o tramite operatore.

A livello di tariffe, è possibile scegliere sia la fascia monoraria sia quella bioraria. Per la prima scelta il prezzo della luce è pari a 0,1406 €/kWh, mentre, quello del gas è di 0,6067 €/Smc.

Se invece avete bisogno di una bioraria il costo della luce in fascia F1 è di 0,1507 €/kWh e quello nelle fasce F2 e F3 ammonta a 0,1355 €/kWh.

Per quanto concerne il gas, la tariffa bioraria non muta col variare delle fasce. In questo caso è pari a 0,6067 €/Smc.

Oltre ai vari costi delle materia materia luce e del gas va aggiunto il costo di commercializzazione e vendita che corrisponde a 7,50 euro mensili.

In caso di cambio gestore, il tutto avviene senza alcuna interruzione. Inoltre, passare alle offerte Eni Gas e Luce è gratuito ed il contratto non ha alcun vincolo contrattuale.

Questo significa che in caso di insoddisfazione sarà possibile richiedere un ulteriore switch senza costi.

Inoltre, una cosa da sottolineare oltre alla semplicità di gestione tramite app è sicuramente l’assistenza telefonica disponibile dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato.