Engie 4 You: ecco l’offerta BLOCCATA per 24 mesi!

Engie Only 4 You è una tariffa chiara e semplice adatta proprio a questi tempi incerti dove il prezzo dell’energia e del gas dovrebbero aumentare a partire dall’anno nuovo.

L’azienda francese oltre a bloccare il prezzo per ben 2 anni ha pensato ad una promozione da non lasciarsi sfuggire. Un bonus di benvenuto di 30€ per il Natale!

Engie Only 4 You: prezzo bloccato per 24 mesi!

Engie propone il prezzo della materia prima a 0,0899 euro/Kwh per la luce in fascia monoraria e di 0,3790 €/smc per il gas.

Con il contratto è inclusa un’assicurazione Axa Partners completamente gratuita per un anno che copre i piccoli inconvenienti domestici come l’allargamento, infiltrazione d’acqua, guasti di vario genere ed altro. Dopo i 12 mesi la polizza in questione verrà disattivata senza rinnovo.

L’energia così come il gas sono entrambi completamente green perché derivano da energie rinnovabili. Oltre al prezzo garantito per i 24 mesi dovrete aggiungere il canone fisso di commercializzazione al dettaglio della luce e del gas pari a 8 euro mensili per ogni componente scelto.

Per ricevere lo sconto dei 30 euro dovrete attivare sia luce che gas. Se quindi deciderete di sottoscrivere una sola componente avrete 15 euro di sconto.

Gestire i vari costi e le bollette è davvero molto semplice. Engie infatti offre un’accurata area personale accessibile da sito oppure direttamente dal proprio smartphone tramite l’app ufficiale.

Inoltre, ricordiamo che le offerte luce e gas non prevedono alcun vincolo contrattuale.

Costi ed altro

L’offerta Engie 4 You non ha alcun costo iniziale ed offre il prezzo bloccato per ben due anni su entrambe le componenti. Nell’abbonamento è incluso, oltre alla polizza Axa Partners, anche un’efficienza assistenza tramite WhatsApp in grado di assistervi in maniera rapida e funzionale.

In sintesi quindi, l’offerta 4 You di Engie Italia è valida con prezzo mensile bloccato e la polizza assicurativa Axa inclusa per 12 mesi e un bonus massimo di 30€ solo fino al 14 Gennaio 2022, salvo eventuali proroghe.