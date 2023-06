Energia INFINITA? Con questo Powerbank solare 26800mAh puoi (-15%)

L’estate è alle porte, per alcuni è già iniziata ma se c’è un terrore che accomuna tutti è rimanere senza energia a portata di mano, Che tu vada in montagna, al mare o parta per un’avventura spericolata, avere a portata di mano un powerbank è la soluzione ideale. Questo modello con pannello solare è comodo oltre che intelligente.

Con 268000mAh ha già tanta energia di suo, ma poi la accumuli a costo zero quindi perchè farne a meno? Collegati su Amazon dove lo puoi far diventare tuo grazie a un ribasso del 15%. Prezzo finale di appena 27,16€ se lo aggiungi immediatamente al tuo carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Powerbank solare 26800mAh: non si esaurisce mai

Un powerbank fa sempre comodo ma quando ne hai uno di questa portata tra le mani, il gioco è fatto. Lo utilizzi con qualunque dispositivo tu abbia e quando sei in giro, lo metti a prendere un po’ di sole ed ecco che si ricarica da solo: praticamente non finisce mai di tornarti utile.

Con 26800mAh di base, hai praticamente almeno 5 ricariche complete sui tuoi smartphone ma utilizzalo anche con accessori tech, tablet e così via.

Con due porte di uscita e i LED di segnalazione hai tutto a portata di mano quindi non avere timori: utilizzalo anche con due devices all’unisono. Ovviamente hai anche una porta di entrata così, se ne hai bisogno, lo alimenti con un classico caricatore.

Che altro dirti se non che è sicuro, semplice da utilizzare e comodo?

Non te lo fare ripetere due volte, collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare questo meraviglioso powerbank 26800mAh su a soli 27,16€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.