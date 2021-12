Ecco la classifica delle emoji più popolari del 2021

L'Unicode Consortium, l'organizzazione ONLUS che si occupa di gestire lo sviluppo delle Emoji, ha pubblicato la classifica delle emoji più popolari del 2021.

Le emoji, dalla loro introduzione, hanno permesso fin da subito a miliardi di persone di esprimere i propri stati d'animo con simpatiche faccine, soprattutto in quei contesti in cui non è possibile farlo di persona.

Le emoji più popolari del 2021 sono simili a quelle del 2019

Ecco quali sono le emoji che sono state maggiormente utilizzate durante quest'anno in relazione a quelle del 2019 – l'edizione del 2020 è stata saltata per colpa della pandemia da Coronavirus:

2019: 😂 ❤️ 😍 🤣 😊 🙏 💕 😭 😘 👍 2021: 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊

I numeri 1 e 2 della classifica del 2021 sono praticamente identici a quelle del 2019, mentre al terzo posto la faccina con gli occhi a cuoricino è stata rimpiazzata da quella che ride di gusto. Ecco invece quali sono state le emoji più popolari del 2021 secondo varie categoria di raggruppamento:

👑 (la corona) è stata la più utilizzata nella categoria dell'abbigliamento;

🦋 (la farfalla) è stata la più utilizzata nella categoria degli animali;

💐 🌹 🥀 🌺 sono state le emoji più utilizzate nelle categorie degli animali e della natura.

Se siete curiosi di scoprire ulteriori informazioni sulle emoij più utilizzate nel 2021 vi basta seguire il link sottostante.