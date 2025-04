Email di estorsione: rubate migliaia di euro con questa truffa

Oggigiorno le minacce online non si riescono più a contare con le dita di una mano. Ogni volta che siamo connessi siamo in pericolo, più o meno facili prede dei cybercriminali che ne inventano sempre di nuove per riuscire a sottrarci dati personali, informazioni sensibili e risparmi. Proprio in questi giorni è stata rilevata una nuova email truffa che sfrutta la tecnica dell’estorsione.

Sembra che, stando ai dati registrati dagli esperti e dalle forze dell’ordine, siano già state rubate migliaia di euro grazie a questo raggiro ben congegnato e che fa leva su ciò che preoccupa di più molti italiani: la fedina penale. Infatti, quando si tratta di comunicazioni provenienti dalle forze dell’ordine o che sembrano provenire da esse scatta subito il panico e si agisce senza pensarci.

Peggio ancora se viene recapitato un messaggio nel quale si trova scritto: “Sarai processato, puoi salvarti solo versando una quota di 4000 euro“. Infatti, è proprio questa parte del testo contenuta nella nuova email truffa che con estorsione sta incassando migliaia di euro da utenti spaventati. La comunicazione, inviata dai cybercriminali, riporta il nome del comandante della Polizia di Stato.

Email truffa di estorsione camuffata da convocazione giudiziaria

Questa nuova email truffa di estorsione viene camuffata dai cybercriminali come convocazione giudiziaria. La realizzazione, seppur alquanto grottesca, riporta i loghi ufficiali della Polizia di Stato e la firma di un fantomatico capo ispettore delle forze dell’ordine. Il destinatario della convocazione ha 72 ore di tempo per effettuare il pagamento ed “evitare un processo” con relative conseguenze penali.

Questo metodo, che fa leva su emozioni quali paura, preoccupazione, panico e urgenza, spesso colpisce nel segno proprio perché le potenziali vittime agiscono senza pensare. Basta prendersi solo qualche minuto prima di agire per capire se queste comunicazioni sono ufficiali oppure no.

Gli esperti, nel caso in cui la vittima riceve una email truffa di estorsione che sembra inviata dalla Polizia di Stato o da qualche altro ente o forze dell’ordine, come i Carabinieri, consigliano di contattare direttamente i canali ufficiali presenti su siti web ufficiali o di emergenza per verificare la veridicità della comunicazione.