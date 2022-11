Elon Musk vuole creare un Tesla Phone per sfidare Apple e Google?

Ultimamente Elon Musk, l’eclettico CEO di Tesla, nonché nuovo boss di Twitter, è nell’occhio del ciclone. Dopo aver acquisito il social network dell’uccellino blu e aver quasi fatto fallire la compagnia in pochissimi giorni, oggi scopriamo i suoi nuovi folli piani tecnologici. Elon ha infatti annunciato – in maniera molto diretta, con un semplice commento ad un tweet- che potrebbe entrare nel mondo della telefonia mobile. Il visionario tech ha detto che l’ipotesi di uno smartphone a marchio Tesla è nell’aria e sarebbe perfetto per affrontare giganti come Apple e Google.

Elon Musk: follia o genialità?

Andiamo a vedere il tweet originale: il CEO di Tesla, SpaceX, fondatore di PayPal e di altre innovazioni tecnologico, potrebbe presto avventurarsi nel mondo degli smartphone, lavorando ad un “telefono alternativo” in grado di sfidare Apple e Google.

Si legge da un commento ad un tweet originale di Liz Wheeler, che “Se Apple e Google dovessero eliminare Twitter dai loro app store, @elonmusk dovrebbe produrre il proprio smartphone. Metà del paese abbandonerebbe felicemente l’iPhone e Android. L’uomo costruisce razzi su Marte, quindi realizzare un semplice smartphone dovrebbe essere un’impresa facile, giusto?”

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

Ecco che quindi Elon ha risposto: “Certamente spero che non si arrivi a questo, ma, sì, se non c’è altra scelta, farò un telefono alternativo“.

In poche parole, al momento non è che Elon ha intenzione di avventurarsi nel mondo della telefonia mobile, ma ha lanciato il guanto di sfida a BigG e a Cupertino. Questa affermazione è da intendersi più come una minaccia che come una volontà ben precisa.

Al momento non ci sono segnali che i due colossi della tecnologia vogliano togliere Twitter dai loro store, ma tutto può essere vista la bufera di questi giorni.

Voi cosa ne pensate di uno smartphone by Tesla? Lo acquistereste? Ma soprattutto: come farà Elon a ricreare un’ecosistema di app in poco tempo come quello di Google o Apple? Staremo a vedere. Nelle notizie correlate vi segnaliamo iPhone 14 a soli 907,00€ nel taglio da 128 GB,

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.