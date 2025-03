Eliminare tutte le password salvate con un clic: funzionalità in arrivo per Google Password Manager

La sicurezza è una delle priorità principali per le app di gestione delle password, e una delle misure più efficaci per garantire la protezione degli utenti è permettere loro di cancellare completamente i propri database di credenziali. Google Password Manager per Android potrebbe presto introdurre un’opzione dedicata a questo scopo: la funzione “Elimina tutti i dati”.

L’opzione sarebbe in fase di test

Ci sono diverse ragioni per cui un utente potrebbe voler cancellare l’intero archivio delle proprie password. Uno dei motivi principali è la migrazione a un altro gestore di password. Conservare le credenziali su più servizi non è una pratica sicura, poiché aumenta il rischio di esposizione a violazioni. Eliminare i dati dal vecchio servizio una volta effettuato il passaggio a un nuovo gestore aiuta a ridurre al minimo i rischi di compromissione.

Secondo Android Authority, Google sta attualmente testando la nuova opzione “Elimina tutti i dati” all’interno del suo gestore di password. Questa funzione consentirebbe agli utenti di cancellare non solo le password salvate, ma anche le passkey presenti nel database. Al momento, la funzione è visibile solo in modalità sperimentale e potrebbe essere implementata in un aggiornamento futuro di Google Play Services. Tuttavia, non è ancora certo quando e se la funzionalità verrà effettivamente rilasciata.

Una volta disponibile, l’opzione sarà accessibile nelle impostazioni di Google Password Manager. Per motivi di sicurezza, la cancellazione dei dati richiederà una conferma da parte dell’utente. Inoltre, un popup informerà sull’esatto numero di password e passkey che verranno eliminate. La cancellazione comprenderà anche la lista dei siti per i quali l’utente ha scelto di non salvare le credenziali.

Attualmente, gli utenti possono eliminare le credenziali solo manualmente, una alla volta. Questo processo è piuttosto laborioso, specialmente per chi ha salvato centinaia di password.