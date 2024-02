Elimina l'umidità con il Deumidificatore De'Longhi a 109€ in MENO!

La tua casa è afflitta da problemi di umidità? Non temere, perché è arrivata un’offerta veramente perfetta. De’Longhi Tasciugo è il deumidificatore perfetto. E ora, grazie allo sconto Amazon, lo pagherai 199,99€. Si tratta di un prezzo ottimo se pensiamo che in origine costerebbe 309,95€. Scopriamo tutte le caratteristiche di questo prodotto.

Tutte le caratteristiche del deumidificatore De’Longhi

Con una potenza di deumidificazione fino a 10 litri al giorno, è perfetto per ambienti fino a 45 metri cubi. La sua tecnologia efficiente e silenziosa garantisce un funzionamento a basso consumo energetico e con un livello di rumore ridotto a soli 37 dB, rendendolo adatto anche per l’uso notturno. Con il doppio sistema di eliminazione della condensa, puoi scegliere tra la comoda raccolta in una tanica removibile da 2,1 litri o lo scarico continuo tramite un tubo esterno.

Ma non è tutto: grazie alla funzione laundry, questo deumidificatore distribuisce in modo ottimale l’aria per asciugare il bucato fino al 50% più velocemente rispetto all’asciugatura tradizionale. Inoltre, con tre livelli di umidità desiderata, puoi personalizzare il livello di deumidificazione in base alle tue necessità.

Non solo migliora la qualità dell’aria, ma anche la tua esperienza d’uso: con il sistema di filtrazione a doppio stadio, il filtro antipolvere lavabile trattiene inquinanti e allergeni, mentre il filtro antiodore ai carboni attivi elimina gli odori sgradevoli. Grazie al display facile e intuitivo, hai il controllo completo delle impostazioni, mentre la pratica maniglia permette di trasportarlo agevolmente da una stanza all’altra.

Rendi l’aria della tua casa salubre con questo deumidificatore di De’Longhi. Dì addio all’umidità per soli 199,99€.

