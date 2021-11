Eleva la tua esperienza Apple con questo Dock di ricarica (-40%)

Aver acquistato uno smartphone Apple così come un Watch è la fine del mondo. Sei sempre collegato ed hai tutto a portata di mano in ogni momento, ma quando li devi ricaricare come fai? Attaccare e staccare diversi cavi è scomodo soprattutto se puoi contare su un bel dock di ricarica che fa tutto al caso tuo. Questo di Belkin è di una qualità assoluta e te lo porti a casa con appena 59,99€ su Amazon grazie agli sconti del Black Friday 2021. Infatti il ribasso del 40% lo porta a buon mercato e lo fa diventare un acquisto che non è più uno sfizio ma una necessità.

Le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia sono da prendere al volo.

Dock di ricarica Belkin: tutta la comodità a tuo vantaggio

Il dock di ricarica di Belkin si presenta semplice ma veramente elegante. Esporlo sul comodino è una bellezza nonostante il vero pregio sia per i tuoi dispositivi. Infatti puoi ricaricare sia il tuo smartphone che il tuo smartwatch appoggiandoli semplicemente e senza dover litigare con cavi e quant'altro.

Non solo li fai tornare al pieno della batteria insieme, ma sei sicuro che la ricarica avviene nei migliori dei modi e non rovini i connettori in alcun modo.

Le compatibilità sono elevate infatti, per quanto riguarda gli smartphone, sono attestate sui modelli:

Apple iPhone 11 Pro

iPhone X,

Apple iPhone 8

Apple iPhone XR

iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone XS

Apple iPhone XS Max

iPhone 11

Apple iPhone 8 Plus

modelli precedenti.

Mentre per gli Apple Watch non ci sono limitazioni.

Acquista subito il tuo dock di ricarica firmato Belkin su Amazon a soli 59,99€ . Se sei abbonato Prime lo ricevi in uno o due giorni con spedizioni veloci e gratuite.