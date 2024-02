Elettrodomestici Samsung: extra sconto del 20% a carrello con questo codice esclusivo

In queste ore siamo in grado di offrirti un codice sconto esclusivo da usare sul sito ufficiale samsung.com per ottenere un extra sconto del 20% a carrello su un’ampia lista di elettrodomestici Samsung selezionati. Per ottenere il risparmio extra è sufficiente che ti colleghi a una delle seguenti pagine del Samsung Shop Online, dopodiché aggiungi l’articolo desiderato al carrello e applica il seguente codice sconto esclusivo: CASASAMSUNG. Il coupon per funzionare deve essere scritto tutto in maiuscolo:

I migliori elettrodomestici Samsung per cui è possibile ottenere un extra sconto del 20% a carrello

Di seguito ti riportiamo una lista dei migliori elettrodomestici di casa Samsung per i quali puoi usare il codice promozionale esclusivo per ottenere un extra sconto del 20% a carrello:

Frigorifero Side by Side Samsung EcoFlex AI da 634 litri in offerta a 1.231,65 euro a carrello (risparmi 217,35€)

in offerta a 1.231,65 euro a carrello (risparmi 217,35€) Asciugatrice Ai Control Quick Dry da 9 kg in offerta a 559,20 euro a carrello (risparmi 139,80€)

in offerta a 559,20 euro a carrello (risparmi 139,80€) Aspirapolvere senza filo Samsung BESKOPE Jet complete extra 210W in offerta a 719,20 euro a carrello (risparmi 179,80€)

in offerta a 719,20 euro a carrello (risparmi 179,80€) Piano a induzione con cappa integrata aspirante Samsung Infinite Line in offerta a 3.119,20 euro a carrello (risparmi 779,90€)

in offerta a 3.119,20 euro a carrello (risparmi 779,90€) Lavastoviglie da incasso Samsung Serie 7 JetClean in offerta a 1.039,20 euro a carrello (risparmi 259,80€)

Su tutti i prodotti disponibili sul Samsung Shop Online è possibile beneficiare del pagamento in 30 rate a interessi zero: è sufficiente selezionare l’opzione dedicata al momento dell’acquisto. E per vedere tutti gli articoli, ti invitiamo a cliccare su uno dei bottoni posizionati qui sopra.