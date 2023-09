Elemental: guarda in streaming il nuovo film Pixar

Oggi è il grande giorno di Elemental, il nuovo e attesissimo film Pixar disponibile in streaming esclusivamente su Disney+.

Elemental ti porta in una città straordinaria chiamata Element City, dove gli abitanti sono incarnazioni viventi dei quattro elementi primordiali: fuoco, acqua, terra e aria. In questo mondo incredibile, regna l’armonia, ma anche la separazione, finché l’incontro di due anime non cambierà tutto.

Elemental in streaming: di cosa parla il nuovo film Pixar

La protagonista di questa avventura è Ember, una giovane donna dell’elemento fuoco, il cui spirito ardente e la determinazione senza limiti la rendono un personaggio affascinante. Accanto a lei c’è Wade, un ragazzo fatto di acqua, con uno spirito libero e una sensibilità straordinaria. Nonostante siano consapevoli delle possibili sfide e delle conseguenze, Ember e Wade decidono di sfidare le convenzioni e dare una possibilità all’amore.

Elemental è diretto dal talentuoso Peter Sohn, già noto per il suo lavoro in “Il Viaggio di Arlo” e per il cortometraggio “Parzialmente Nuvoloso.” Il film promette di catturarti con la sua trama coinvolgente e la sua straordinaria bellezza visiva.

La storia di Elemental è ispirata alle esperienze personali di Sohn, che cresce come figlio di immigrati nella vivace New York City degli anni ’70. La diversità culturale di questa città cosmopolita permea l’atmosfera del film, aggiungendo un tocco di autenticità e di riconoscimento per gli spettatori di ogni provenienza.

La domanda centrale della pellicola è affascinante: cosa accadrebbe se gli elementi primordiali avessero una vita propria? In un mondo in cui il fuoco e l’acqua possono sfiorarsi ma non si toccano, dove aria e terra si mescolano ma rimangono separate, i confini tra gli elementi diventano una metafora delle divisioni tra le persone stesse. Ma proprio come gli elementi stessi, Ember e Wade scopriranno che ciò che li rende unici è anche ciò che li unisce.

