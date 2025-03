Eleganza e potenza in un unico prodotto: lo smartwatch da non perdere

Se sei alla ricerca di uno smartwatch potente, in grado di monitorare la tua salute e ricco di funzionalità, il CMF by Nothing Watch Pro è la scelta giusta per te. Il suo design essenziale ed elegante – nella colorazione Grigio Cenere – rende questo smartphone immediatamente riconoscibile, mentre le sue funzionalità tecnologiche sono utili sia nella vita di quotidiana che durante l’attività fisica.

Il display AMOLED ultra-luminoso. Da 1.96” ti garantirà colori vividi, neri profondi ed un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Grazie all’always-on display potrai controllare l’ora e le notifiche ogni qualvolta tu ne abbia voglia e senza dover attivare lo schermo manualmente.

Se ami tenere sotto controllo l’attività fisica questo smartwatch sarà per te un potente alleato. Il suo fitness trace integrato infatti monitora i tuoi passi, le calorie bruciate, la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue.

Inoltre, grazie al GPS multi-sistema, saprà tenere memoria dei percorsi precisi da te tracciati (funzionalità perfetta se ami correre, andare in bici o fare escursioni). Inoltre grazie alla tecnologia AI per la riduzione del rumore potrai rispondere alle telefonate direttamente dal polso e godere sempre di un audio limpido e cristallino.

Questo smartwatch può garantirti fino a 13 giorni di autonomia senza ricarica, ed è studiato per garantirti il massimo della durata anche dopo l’utilizzo più intenso.

Il CMF by Nothing Watch Pro ha tutto quello che ti serve: è elegante, potente e ricco di funzionalità. Se sei alla ricerca di uno smartwatch che offra tutto questo ad un eccellente rapporto qualità prezzo, non lasciarti scappare la possibilità di portarlo a casa tua con il 22% di sconto a soli 53,78 euro!