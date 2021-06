La possibilità di comprare un prodotto come questi auricolari TWS a 11,99€ ce l'hai oggi, domani non si sa, fra qualche giorno sarà impossibile. Perché? Semplice: è evidente – a un occhio attento – che si tratta di un'offerta lancio, di quelle fatte per far conoscere un prodotto o diffondere nuovamente um brand.

Io, il brand Elephone lo conosco da anni e so che purtroppo per un po' è stato lontano dal nostro mercato: quale miglior modo di tornare, se non quello di proporre offerte spropositate? Beh, ed a questo punto, perché non approfittarne? Il prodotto lo trovi direttamente su Amazon e la cosa ancora più bella è che le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime!

Auricolari eleganti a potenti a prezzo super

Bellissimi esteticamente, sembra un prodotto premium alla vista e si conferma tale al tatto. Certamente, con 11,99€ non comprerai un paio di AirPods, ma – ti assicuro – non porterai a casa un prodotto super cheap e scadente. A conferma di quello che ti racconto, ci sono già diverse recensioni di chi per primo ha comprato questo prodotto (qualcuno a prezzo ancor più basso, te l'ho anticipato che sarà un crescendo!).

Perfetti per ascoltare musica in abbinata allo smartphone (al PC, al tablet ed a tutti i dispositivi Bluetooth compatibili), grazie al design in ear potrai tenerli ben saldi mentre fai sport. Sono piccoli, ma restano ben saldi all'orecchio e non li perdi.

L'legante case di ricarica, si occuperà di proteggerli, ma anche di ricaricarli mentre non li usi: questo conferisce al gioiellino un'ottima autonomia energetica. Potrai anche telefonare in libertà, senza pretendere un suono da cuffie a cavo, ma comunicando senza alcun problema.

Insomma questi auricolari TWS sono l'affare che puoi fare a prezzo basso oggi e ti conviene approfittarne immediatamente: puoi trovarle a 11,99€ direttamente su Amazon con spedizioni rapide e gratis. Ti è piaciuta questa chicca? Questa ed altre le trovi in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

