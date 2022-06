Elegantissimo SMARTWATCH compatibile Android iOS, pieno di funzioni

Uno smartwatch che a prima vista sembra un classicissimo orologio da polso ed è di un’eleganza unica ma che appena lo tocchi, si trasforma in una bomba di tecnologia. Questo pazzesco modello è in gran sconto su Amazon quindi non fartelo scappare.

Ti basta aprire la pagina per portartelo a casa con soli 63,99€ senza avere paura. Conta che risparmi più di trenta euro quindi non può che essere un affare.

E le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime garantiti sul territorio.

Smartwatch elegante e non solo: non te ne fa mancare una

Se è proprio vero che l’abito non fa il monaco, questo smartwatch non ti delude neanche dal punto di vista tecnico. In termini di funzioni è veramente eccezionale ma prima ti confermo che lo puoi collegare sia a sistemi Android che iOS senza paura.

Con il quadrante che personalizzi, credimi non te ne perdi neanche una visto che con una sola occhiata vedi tutto a prima vista. Merito della luminosità e dei colori sgargianti. Ovviamente al suo interno ha modalità sportive e parametri per il benessere come il cardiofrequenzimetro. In questa ottica ti posso assicurare che i sensori integrati sono veramente di ottima qualità.

Impermeabile per indossarlo sempre e comunque, notifiche smart per rimanere aggiornato su ciò che accade.

Un vero successo assicurato, come ti dicevo, grazie anche alla batteria che dura giorni e giorni con appena una ricarica. Allora, tu che ne pensi?

Se te lo vuoi mettere al polso, acquista subito questo smartwatch su Amazon a soli 63€ e pochissimi centesimi, lo sconto non è affatto male. Ti ricordo che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.